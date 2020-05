Verbazing over door post geleverde haargel, want "ik heb die tube 8 jaar geleden besteld"

Berinstein op nieuwswebsite Toronto Sun: "Pas na het openen van het pakje besefte ik dat het om een tube haargel van het merk ‘Brylcreem’ ging die ik in 2012 besteld had. Ik had de bestelling geplaatst toen ik tijdelijk in Ottawa woonde, maar ik verhuisde kort daarna. Bij de onlinewinkel bevestigden ze me dat ze het op mijn ander adres in Toronto zouden leveren, wat eigenlijk meer voor de hand lag. Maar het pakje is daar nooit aangekomen. Uiteindelijk heb ik het zo dan maar gelaten. Het ging om een pakje van 7 dollar en het was maar één gel naast andere die ik wilde proberen."

De onlinewinkel liet intussen weten dat het pakje wel degelijk verstuurd was en dat ze een dergelijke late levering nog nooit eerder meegemaakt hadden.