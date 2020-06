Vijvers, beken en poelen drogen op: “Zet water klaar in de tuin voor de vogels”

Meestal komt die droogte pas in juli of augustus. Maar nu dus al in mei. Er zijn nu al vijvers met een heel lage waterstand en dat kan problematisch zijn voor sommige dieren. Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg: “Mensen zouden best wat water voorzien in de tuin voor vogels om van te drinken. Heel wat vogels hebben nu ook jongen die beginnen uit te vliegen en ook die hebben water nodig. De zwaluwen broeden later, die zijn nu bezig met nesten te maken. Dat doen ze met modder. Je zou ze kunnen helpen met op een open plek een modderbadje te maken.”