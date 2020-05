Waarom niet enkel de staatsstructuur de Belgische corona-aanpak hindert: “De attitude is te conservatief”

Volgens Van Gucht is het contactonderzoek – de tracing waarover André het heeft – daar het beste voorbeeld van. “Wij hebben dat willen implementeren voor de lockdown, want dat is de standaardmanier om een virus te bestrijden. In Vlaanderen is dat beter uitgebouwd dan in Wallonië en Brussel, maar zelfs in Vlaanderen hadden we voor de lockdown maar even veel mensen ter beschikking als de stad Rotterdam - twintig. De bestrijding van infectieziekten is jarenlang stiefmoederlijk behandeld, dàt is het grote probleem. Met meer middelen hadden we de lockdown kunnen uitstellen, maar wel niet verhinderen. Dat kunnen enkel landen die in het verleden zwaar geïnvesteerd hebben.”