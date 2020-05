Walter Grootaers peter van campagne tegen geweld op hulpverleners: “We moeten respect hebben voor wat die mensen doen”

Grootaers kent verschillende zorgverleners persoonlijk en volgens hem vertellen ze soms de wildste verhalen. “Iemand zei me dat ze gewoon zijn om om te gaan met situaties waar mensen in shock verkeren, zoals bijvoorbeeld een auto-ongeval. Wat ze dan weer niet gewoon zijn, is dat er soms mensen agressie uitoefenen terwijl ze alleen maar willen helpen. Je dan verdedigen is niet gemakkelijk”, zegt Grootaers. “Je moet respect hebben voor alles wat deze mensen doen.”

Voor de campagne werden 12.000 affiches gedrukt. Die werden getekend door Dirk Van der Auwera, striptekenaar en hoofdinspecteur bij de politie van Lier. De affiches worden over heel België verspreid.