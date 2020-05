Wegpolitie herbekijkt signalisatie wegenwerken E17 na 4 ongevallen in 3 dagen tijd

Rond kwart voor 3 deze ochtend reed er een vrachtwagen in op de werfzone op de E17. De truck die was volgeladen met koeien kantelde. 13 dieren overleefden het ongeval niet. Een paar uur later reed een andere vrachtwagen in op de file. “Alle verkeersongevallen worden opnieuw geëvalueerd”, vertelt Geert Allemeersch van de wegenpolitie. “We gaan de signalisatie opnieuw bekijken om zoveel mogelijk verkeersongevallen te voorkomen. We gaan ook kijken of we misschien nog andere middelen kunnen inzetten die de verkeersveiligheid ten goede komen.”