Welles-nietesspel over corona in asielcentrum Koksijde: burgemeester wil kinderen laten testen, Fedasil niet

Volgens de burgemeester hebben 2 kinderen in het asielcentrum positief getest op corona. Het gaat om kinderen die goed Nederlands spreken en volgende week opnieuw naar school wilden gaan in de gemeente. De gemeente gaf opdracht om hen opnieuw te testen, omdat er eerder in het asielcentrum al 5 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus.



Volgens de burgemeester worden de regels van social distancing in het asielcentrum niet gerespecteerd. Om die reden kondigde hij ook al verschillende keren een lockdown af voor het centrum. Burgemeester Marc Vanden Bussche: "Eén van die kinderen zit in de gemeenteschool van Oostduinkerke bij een meester die 60 jaar oud is en die dus al bijna tot de risicogroepen behoort."

Gisteren was er overleg tussen de gemeente en Fedasil, maar dat leverde niets op. Fedasil wou ook niet reageren, maar benadrukt dat alle coronaregels uitdrukkelijk gevolgd worden. Tot er een oplossing is, gaat de politie van Koksijde nu extra patrouilleren, om er zeker van te zijn dat niemand het centrum in- of uitgaat.

Intussen reageren vrijwilligers in het asielcentrum ontgoocheld over de houding van de burgemeester. "Het personeel heeft alles ondernomen om de veiligheidsmaatregelen te doen naleven. Maar het is ook zo dat in kamers voor 12 personen dat niet eenvoudig is", vertelt Sabine, die er tot voor de coronacrisis regelmatig kwam.

In het centrum zijn wel veel mondmaskers gemaakt en die worden ook gebruikt. Toen er sprake was van een eerste besmetting in het asielcentrum zijn er ook containers geplaatst om mensen in quarantaine te kunnen plaatsen.



"Wij zijn heel teleurgesteld, zowel in het gedrag van de burgemeester als van Fedasil hogerop", getuigt de vrijwilligster. "Het plaatselijke personeel van Fedasil heeft er alles aan gedaan om die mensen een zo menswaardig mogelijk bestaan te geven. Maar op deze manier worden zij echt wel de dupe van een machtsspel tussen de burgemeester en Fedasil en dat moet stoppen."