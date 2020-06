Wielrenners gezocht om bewoners woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel rond te rijden in gerestaureerde riksja

In het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel hebben ze een oude riksja teruggevonden. Dat is een fiets waar je mensen mee kan transporteren. Zodra de quarantaine voorbij is, willen ze ritjes maken met hun bewoners. “Omdat we lang niet buiten konden komen, willen we van dat eerste fietstochtje een feestelijk moment maken. Daarom zoeken we wielrenners die onze bewoners wil rondrijden”, zegt Peter Van Ransbeeck, afdelingshoofd bewegingszorg van Sint-Elisabeth.