Zeldzame rode vari geboren in Bellewaerde

Het dier leeft normaal in Madagaskar, maar is met uitsterven bedreigd omdat de bossen waar het leeft, gekapt worden door landbouwers. Er wordt ook op de dieren gejaagd. Om de soort in stand te houden, werken dierenparken wereldwijd samen aan een kweekprogramma. Bellewaerde is één van die parken.

"Het jong in Ieper heeft nog geen naam, maar het maakt het goed", zegt hoofdverzorger Pieter Vercruysse. "Het is erg moeilijk om het geslacht te bepalen, want zelfs volwassen vrouwtjes hebben een schijnpenis. Het is dus best verwarrend. We gaan het jong en de mama nu een week met rust laten. Pas later kunnen we een medisch onderzoek doen en bekijken of het een jongen of een meisje is."