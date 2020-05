Oostendse ziekenhuizen krijgen "coronajuweel" als eerbetoon: "Juweel wordt verloot onder personeel"

Het personeel in onze ziekenhuizen heeft al vele cadeautjes gekregen om hen te bedanken, zoals groenten, fruit en ander lekkers. Maar in de ziekenhuizen in Oostende hebben ze nu iets speciaal gekregen: een juweel!

Het "coronajuweel" werd ontworpen en gemaakt door Oostendenaar Walter Van den Branden, die hiermee een artistiek eerbetoon brengt aan alle helden van de zorgsector. "Het is een zilveren bol waar uitstulpingen op staan. Het is eigenlijk een symbolische voorstelling van het virus."

Het coronajuweel zal een tijdje te zien zijn in de ziekenhuizen van Oostende. Daarna wordt het verloot onder het personeel.