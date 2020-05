Cannabis en wierook gevonden op altaren uit het Bijbelse Arad

Uit de analyses bleek dat op het kleinere altaar cannabis had gelegen, gemengd met dierlijke mest om de verhitting te vergemakkelijken, op het grotere altaar vond men sporen van wierook die gemengd was met dierlijk vet om de verdamping te bevorderen.

De unieke bevindingen werpen een nieuw licht op de cultuspraktijken in het Bijbelse Juda, en doen veronderstellen dat cannabis opzettelijk gebruikt werd als psychoactieve stof - een stof die invloed heeft op de werking van de hersenen -, om extase te stimuleren als onderdeel van de cultusceremoniën.

"Dit is de eerste keer dat cannabis geïdentificeerd is in het Oude Nabije Oosten. Het gebruik ervan in het heiligdom moet een centrale rol gespeeld hebben in de rituelen die hier uitgevoerd werden", zei Eran Arie van het Israël Museum in Jeruzalem, de belangrijkste auteur van de nieuwe studie.

Wierookhars komt uit Arabië, en de aanwezigheid ervan in Arad wijst op de deelname van Juda aan de Zuid-Arabische handel nog voor de steun en aanmoediging van het Assyrische Rijk daarvoor. De vondst in Arad is het oudste voorbeeld van het gebruik van wierook in een duidelijke cultische context. Wierookhars wordt vermeld als een bestanddeel van de wierook die gebrand werd in de Tempel van Jeruzalem voor zijn aangename geur.

De studie van Eran Arie, onafhankelijk onderzoeker Baruch Rosen en Dvory Namdar van The Volcani Center is gepubliceerd in Tel Aviv, het tijdschrift van het Instituut voor Archaeologie van de Tel Aviv Universiteit. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Taylor & Francis.