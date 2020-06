Eén maand na de versoepelingen in de corona-epidemie: wat hebben we bijgeleerd over deze gezondheidscrisis?

Misschien hebben we brute pech gehad. We weten nu dat landgenoten die tijdens de krokusvakantie gingen skiën in Noord-Italië, het coronavirus begin maart hebben meegebracht bij hun terugkeer. Maar een analyse van virusstammen in een recente Belgische studie wijst erop dat het virus mogelijk al in eerder in februari in ons land is geïntroduceerd. Via verschillende besmettingshaarden heeft het virus zich waarschijnlijk sneller kunnen verspreiden.