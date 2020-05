"Eerstdaags" kan iedereen zich bij huisarts laten testen op antistoffen, maar wat kunnen we daaruit leren?

Een concrete timing is er nog niet, maar “eerstdaags” zal iedereen een serologische test bij de huisarts kunnen laten uitvoeren. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) laten weten. Die tests sporen antilichamen van Covid-19 op. “De huisarts zal dan een bloedstaal nemen en dan wordt dat bloed naar een labo gestuurd”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Enerzijds kan zo’n test gebruikt worden om de diagnose van Covid-19 te stellen, naast of in plaats van de test via de neuswisser. “Het gaat dan over mensen die met symptomen naar de huisarts gaan of worden opgenomen in het ziekenhuis. Als die symptomen al wat langer bezig zijn, is de neuswisser soms negatief. En dan kan men via het bloedonderzoek op antistoffen bijkomende informatie geven en de diagnose stellen”, aldus Van Gucht.

Anderzijds kunnen mensen zo’n test ook aanvragen omdat ze nieuwsgierig zijn of ze ooit besmet zijn geweest. Zeker in zo’n geval zullen de mensen de test zelf moeten betalen, een kleine 10 euro. En viroloog Van Gucht nuanceert ook meteen: “Als men zo’n test aanvraagt wanneer er geen echte symptomen aanwezig zijn, is de kans zeer groot dat de test negatief zal zijn. In 94 procent van de gevallen zal er een negatief testresultaat terugkomen”.

Wat als je toch antistoffen hebt? Ben je dan immuun? “Dat kunnen we niet garanderen. Dat weten we op dit ogenblik onvoldoende. Het toont enkel aan dat je in het verleden besmet bent geweest. We gaan er wel van uit dat die personen een zekere vorm van afweer hebben opgebouwd. Ze zullen waarschijnlijk beter beschermd zijn tegen het virus. Misschien kunnen ze het een tweede keer krijgen, maar dan zal het met mildere gevolgen zijn. Maar echt zeker zijn we daar nog niet van.”

Beluister het interview met viroloog Steven Van Gucht in "De Ochtend" op Radio 1: