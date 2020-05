Europese Commissie roept Verenigde Staten op om lid te blijven van Wereldgezondheidsorganisatie

Europa vindt het signaal van de Verenigde Staten verkeerd. "We kunnen de dijk niet afbreken in het midden van een storm", zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt wereldwijd nog altijd. Maas vindt dat er intensieve gesprekken moeten worden opgestart met de VS over de beslissing.

De Europese Unie wil wel dat er een evaluatie komt van de internationale reactie op de coronapandemie, inclusief de prestaties van de WHO. De WHO heeft beloofd om hieraan mee te werken als de pandemie over zijn hoogtepunt heen is.