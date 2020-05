Winkelen over de grens? Grensregio's zijn verrast: "Belgen zijn goed in verrassingstactiek"

Vanmorgen meldde een nieuw Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad dat naast familiebezoek over de grens ook winkelen over de grens weer mogelijk is, en dat vanaf vandaag. “U kan gaan winkelen met een vorm van noodzakelijkheid. Het wordt dus niet aangeraden. Maar men kan zich dus over de grens verplaatsen om inkopen te gaan doen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

"De Belgen zijn goed in verrassingstactiek", reageert een ironische Marga Vermue aan VRT NWS. Vermue is burgemeester van Sluis. "In maart ging de grens plots dicht zonder enig overleg, en nu worden we weer verrast."