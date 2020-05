Hoe veroorzaakt volledige verdoving bewusteloosheid? Medisch mysterie na 175 jaar opgelost

Het vermogen van ether om bewustloosheid te veroorzaken werd voor het eerst in praktijk gebracht - na een demonstratie op een student - bij een operatie op een patiënt met een tumor in het Massachusetts General Hospital in Boston in 1846.

Dat gebeurde in een operatiezaal die bekend kwam te staan als de 'Ether Dome' en de procedure had zo'n verstrekkende gevolgen dat ze vereeuwigd werd in een beroemd schilderij 'First Operation Under Ether' door Robert Hinckley (foto bovenaan) en dat ze korte tijd later nagespeeld werd door een aantal mensen om er een daguerrotype van te maken - een vroege vorm van fotografie (zie laatste foto).

De Duitse farmacoloog Hans Horst Meyer kwam in 1899 terecht tot de conclusie dat de sterkte van een verdovingsmiddel bepaald werd door de oplosbaarheid ervan in vet, en hij werd daarin gevolgd in 1901 door de Britse bioloog Charles Ernest Overton.

En het was terwijl Hansen een aanvraag voor subsidie aan het invullen was om die historische vraag over de rol van vetten in het proces verder te onderzoeken, dat hij op Google ging zoeken, ervan overtuigd dat hij niet de enige kon zijn die overtuigd was van het feit dat de 'lipid rafts' in het celmembraan daarbij betrokken waren.

Tot zijn grote vreugde vond hij een illustratie uit een artikel van Lerner dat in 1997 in de Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliceerd was, 'A hypothesis about the endogenous analogue of general anesthesia'. Hansen kende Lerner, hij had letterlijk lange tijd naar hem opgekeken, namelijk toen hij als predoctoraal student bij Scripps Research in San Diego in een laboratorium in een kelder werkte met een raam dat uitkeek op de voorbehouden parkeerplaats van Lerner.

"Ik nam contact met hem op, en ik zei 'Je gaat dit nooit geloven. Jouw illustratie uit 1997 beschreef op een intiütieve manier wat ik hier en nu in onze gegevens zie'", zei Hansen. "Het was briljant."

Ook voor Lerner was het een opwindend telefoontje. "Dit is het grootste van alle medische mysteries", zo zei hij. "Tijdens mijn medische opleiding in Stanford was dit het probleem dat ik wilde oplossen. Anesthesie was praktisch gezien zo belangrijk, dat ik niet kon geloven dat we niet wisten hoe al deze verdovingsmiddelen ervoor konden zorgen dat mensen het bewustzijn verliezen."

Veel andere wetenschappers hadden al een eeuw lang experimenten uitgevoerd om de antwoorden te vinden, maar ze misten een aantal sleutelelementen, zei Hansen. Ten eerste, microscopen die in staat zijn om biologische complexen te visualiseren die kleiner zijn dan de diffractielimieten van licht, en ten tweede recente inzichten in de aard van celmembranen, en in de complexe organisatie en functie van de grote verscheidenheid aan lipide complexen waaruit de membranen bestaan.

"Ze hadden gekeken in een hele zee van lipiden, en het signaal werd weggespoeld, ze zagen het gewoon niet, voor een groot deel door een gebrek aan technologie", zei Hansen.