Naast familiebezoek kan winkelen over de grens ook weer

"Maar u kan er ook gaan winkelen", bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "Wij proberen aan te moedigen om dit zo weinig mogelijk te doen, tenzij het noodzakelijk is." Hoe die noodzakelijkheid moet worden aangetoond, is niet echt duidelijk. "Het wordt niet aangeraden, maar men kan zich over de grens verplaatsen om inkopen te gaan doen. U hoeft die familieband niet aan te tonen."

In elk geval raadt De Crem aan om "verplaatsingen te beperken" en "in een familiaal kader te organiseren". Een kilometerbeperking is er niet. Er geldt ook een principe van wederkerigheid: wat toegelaten is voor Belgen in de buurlanden geldt ook voor burgers uit die buurlanden in ons land.

De Crem bevestigt ook dat de vaste grenscontroles vervallen. Er zijn wel nog altijd mobiele controles op het afstand houden, op het samenscholingsverbod en op de aanwezigheid op het grondgebied. "We hebben de zaken niet moeilijker gemaakt dan ze al waren", zegt De Crem. Het is natuurlijk zo dat de identiteit kan worden gecontroleerd.