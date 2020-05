Oma bezoekt kleinkinderen in Nederland: “Het gemis was als een steen in mijn maag”

Familiebezoek over de grens is weer mogelijk. Dat liet Mia Verbeelen uit Antwerpen zich geen twee keer zeggen. De eerste dag dat dat weer mocht, trok ze al naar Nederland op bezoek bij haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen. “Ik heb nooit eerder zo aangevoeld dat er een grens is tussen Nederland en België”, vertelt ze aan onze reporter. “Dat je onbereikbaar bent voor je dierbaren, dat komt heel erg binnen. Het gemis is als een steen in je maag.”