Hevige protesten na dood George Floyd breiden zich uit naar hele VS: "Betogers willen ander Amerika"

In de Verenigde Staten is er voor de vierde nacht op rij geprotesteerd na de dood van George Floyd, de zwarte man die bij zijn arrestatie door een blanke agent hardhandig tegen de grond werd gedrukt. In sommige van die steden, zoals New York en Washington, is daarbij geweld uitgebroken, in Detroit is er zelfs een betoger om het leven gekomen. Bij het hoofdkwartier van de Amerikaanse televisiezender CNN in Atlanta is de strijd tussen betogers en politieagenten geëscaleerd: het gebouw werd beschadigd en betogers vuurden voetzoekers af op de agenten.