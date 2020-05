Prins Joachim van België test positief op corona na "reünie in Spanje"

Volgens de Spaanse krant El Confidencial was de prins aanwezig op een feestje in Cordoba. Vorige dinsdag, op 24 mei, is hij met een lijnvlucht vanuit ons land naar Madrid gevlogen, en daarna is hij met de hogesnelheidstreinen verdergereisd naar Cordoba. Daar was hij donderdag op een bijeenkomst met vrienden en kennissen, in een woning in Cordoba. De prins heeft al jarenlang een relatie met een Spaanse. Een dag later vertoonde hij symptomen van de ziekte. Op 28 mei werd hij getest en de volgende dag kreeg hij het resultaat.