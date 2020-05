Historische ruimtevlucht van SpaceX staat (opnieuw) in de startblokken voor lancering: lukt het vanavond wel? 

Daarnaast is het ook voor de Verenigde Staten zelf een historisch moment. Het is intussen namelijk al 9 jaar geleden dat er vanop Amerikaanse bodem een raket gelanceerd werd. Na het tijdperk van de spaceshuttles was de NASA aangewezen op de Russische Sojoez-ruimtevaarttuigen om haar astronauten te lanceren. Maar nu de Verenigde Staten voor het eerst terug de touwtjes in handen nemen, zakt president Donald Trump vandaag maar al te graag (opnieuw) naar Florida af.