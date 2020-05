Klara-luisteraars stemmen Eliane Rodrigues op nummer één in top 30 van Koningin Elisabethwedstrijd

Koningin Elisabethwedstrijd-laureate Eliane Rodrigues staat met haar uitvoering van het vierde pianoconcerto van Beethoven op 1 in De Week van de Koningin Top 30 van Klara. Normaal gezien zou vanavond de finale van de Koningin Elisabehtwedstrijd 2020 voor piano gespeeld worden, maar de wedstrijd werd een jaar uitgesteld in de strijd tegen het coronavirus. Radiozender Klara en het onlineplatform VRT NU doken afgelopen week in de geschiedenis van de wedstrijd onder de noemer De Week van de Koningin.