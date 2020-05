Wereldberoemde street artist ROA maakt immense skeletten op het nieuwe Universiteitsmuseum in Gent

De keuze om deze keer skeletten te schilderen is niet vreemd. Onder het museum ligt een enorme collectie uitzonderlijke skeletten van exotische dieren. Daaruit kon hij onder meer zijn inspiratie halen. Voor ROA is werken aan het GUM in de plantentuin een beetje thuiskomen. In zijn jeugd groeide hij in de buurt op. Hij is een Gentse veertiger, die alleen bekend is onder zijn pseudoniem en niets lost over zijn echte naam.