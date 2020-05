"Het spoor stopt aan de iconische vuurtoren van Byron Bay": wat weten we één jaar na verdwijning Théo Hayez?

"De conclusie van de officiële politiezoektocht is dat hij waarschijnlijk in zee is gevallen", vertelt Masco. "Maar de familie en de vrijwilligers leggen zich daar niet zomaar bij neer."

Er zijn nog veel verschillende denkpistes over de verdwijning geopperd. Kwam Théo terecht op een illegaal feestje op het strand bij Byron Bay? Is hij ontvoerd? Is hij in de zee gaan zwemmen, ook al was het water in de Australische winter bitter koud? Na een jaar zijn er nog steeds veel meer vragen dan antwoorden.