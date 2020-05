Donald Trump lag al een tijdje op ramkoers met de WHO, die hij medeverantwoordelijk acht voor de verspreiding van het coronavirus. Eerder had hij al de Amerikaanse bijdragen opgeschort, maar dat was tijdelijk.

Een kleine twee weken geleden schakelde hij een versnelling hoger en dreigde hij de bijdragen definitief stop te zetten en zelfs uit de WHO te stappen. In een brief verwijt hij de WHO-top te veel onder invloed van China te staan en Peking te hebben geholpen om de uitbraak van de corona-epidemie in Wuhan te minimaliseren. 30 dagen kreeg de WHO om haar beleid bij te sturen, maar hoe dat moest, maakte hij niet concreet. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus gaf toe dat er "lessen getrokken kunnen worden" en toonde zich bereid om de werking van de WHO te laten onderzoeken.

