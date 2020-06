SP.A-voorzitter Rousseau en PS-collega Magnette botsen in hun "snuffelronde" op de liberale familie 

De focus van de gesprekken ligt op het sociaaleconomische. Dat is al moeilijk genoeg. De vrees is dat het begrotingstekort oploopt tot bijna 50 miljard. De Belgische economie is in nood. Zowat alle partijen beseffen dat de welvaart van de mensen in dit land nog meer op het spel staat als er geen volwaardige regering komt of de bevolking opnieuw naar de stembus moet. Het besef is groot dat er moet worden ingezet op het behoud van koopkracht, en op steun aan ondernemingen.