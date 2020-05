Clint Eastwood wordt 90: een iconische carrière in 9 hoogtepunten

Het is schier onmogelijk om de ruim zes decennia die Eastwood actief is geweest, samen te vatten in enkele hoogtepunten. Want de man had en heeft zoveel talenten: charismatisch acteur, bedachtzaam regisseur, occasioneel componist.

Het begon allemaal met een teleurstelling: Eastwood kon enkel werk krijgen op het kleine scherm, in de cowboy-reeks "Rawhide". Midden jaren zestig hield hij dat voor bekeken en ging hij samenwerken met Sergio Leone, de architect van de zogenoemde spaghettiwestern. Eastwood speelde de hoofdrol in drie gevierde Leone-films: "A fistful of dollars" (1964), "For a few dollars more" (1965) en "The good, the bad and the ugly" (1966). De trilogie maakte hem wereldberoemd, eerst in Europa, niet veel later ook in de Verenigde Staten.