Eerste bemande commerciële ruimtetuig Crew Dragon aangekoppeld aan ruimtestation ISS: volg live

Het is voor het eerst in negen jaar dat er nog eens Amerikaanse astronauten met een Amerikaanse ruimteschip aangekoppeld zijn aan het ISS. Na het tijdperk van de spaceshuttles moest de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gebruik maken van de Russische Sojoez-ruimtevaartuigen om haar astronauten te lanceren. Nu werkt de NASA samen met het Amerikaanse bedrijf SpaceX van Elon Musk.

De astronauten moeten nu nog een hele procedure doorlopen voordat ze het ISS kunnen binnengaan. Daar zullen ze verwelkomd worden door de bemanning.

Douglas Hurley, een van de Amerikaanse astronauten in de Crew Dragon, zat ook in de laatste vlucht van de spaceshuttle Atlantis. Hij vloog toen ook naar het ISS. Hij liet daar toen een Amerikaanse vlag achter. De bedoeling is dat hij ze nu terug meeneemt naar de aarde. Dat zal echter nog even duren. Want de astronauten gaan nu eerst 110 dagen in het ISS blijven om er de bemanning te helpen.