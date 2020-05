Onrust in VS na dood van George Floyd breidt uit: avondklokken houden betogers niet tegen, rellen met politie

George Floyd is ongewapend wanneer vier agenten hem maandag tegenhouden in de Amerikaanse stad Minneapolis. Ze verdenken hem ervan bankbriefjes vervalst te hebben. Op videobeelden van bewakingscamera's en omstaanders is te zien hoe de politie ongemeen hard optreedt tegen Floyd: een van de agenten houdt zijn nek minutenlang met zijn knie tegen de grond. Dat loopt fataal af voor Floyd: na herhaaldelijk aan te geven dat hij niet kan ademen, verliest hij zijn bewustzijn. Hij overlijdt even later in het ziekenhuis.