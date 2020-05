Iets meer dan 1 jaar na de brand: plein voor Notre Dame in Parijs weer open

Bij de brand zijn grote delen van de middeleeuwse kathedraal in de as gelegd. Vooral het dak, het dakgebinte en de zogenoemde flêche of torenspits gingen in de vlammen op. Daarbij zijn grote hoeveelheden lood gesmolten.

Meer dan een jaar na de brand is van heropbouw van de Notre Dame nog geen sprake. De brand had delen van het gebouw instabiel gemaakt. Die moesten eerst weer worden gestabiliseerd. Daarnaast heeft men ook heel wat brokstukken bijeengeraapt en geïnventariseerd.

Rond de ingestorte torenspits stond ook een stelling, maar die is door brand deels gesmolten en verwrongen. Om te vermijden dat dit gevaarte instort en de gewelven van de kathedraal beschadigt, moet die nog worden verwijderd. Pas daarna kan men beginnen met de eigenlijke heropbouw.

Na de brand had de Franse president Emmanuel Macron gezegd dat de Notre Dame binnen de vijf jaar weer zou zijn gerestaureerd, maar door de vertraging in het werkschema lijkt dat weinig waarschijnlijk.