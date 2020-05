Kunstenaar Christo is overleden: hij pakte de Reichstag in Berlijn in en de Pont Neuf in Parijs 

Christo werd op 13 juni 1935 geboren in Gabrovo in Bulgarije. Hij verliet het land in 1957 en woonde vervolgens in Praag, Wenen en Genève. In 1958 verhuisde hij naar Parijs, waar hij Jeanne-Claude Denat de Guillebon ontmoette. Zij werd zijn vrouw en partner in het creëren van monumentale landschapskunst. In 1964 vestigden ze zich als kunstenaarskoppel in New York. Jeanne-Claude overleed op 18 november 2009.