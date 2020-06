Is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het schoothondje van China?

Wat is er allemaal aan de hand met de Wereldgezondheidsorganisatie? De WHO staat in het midden van een storm, nu de Amerikaanse president Donald Trump de banden verbreekt met de organisatie. Helemaal onverwacht komt dat niet, want in de VS is er al lange tijd ontevredenheid over de aanpak van de coronacrisis door de WHO. De internationale gezondheidsorganisatie van de VN zou te vriendelijk zijn geweest voor China. De VS staat niet alleen met de kritiek op de WHO. Maar het is de vraag of het verbreken van de banden met de WHO tijdens de ergste pandemie in meer dan honderd jaar de juiste reactie is.