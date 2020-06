Italië viert nationale feestdag in mineur: VRT NWS peilt het verdriet van de zwaar getroffen Italianen

Maar vooral psychologisch was het zwaar, zeggen ze. Omdat het contact tussen de patiënt en zijn familie niet mogelijk was. Vaak waren het oudere koppels, dan lag de ene bij ons, vertelt Giorgio, en de andere op intensieve zorg. En dan vroegen ze naar elkaar, maar in alle verwarring was het niet altijd makkelijk om mensen terug te vinden. Het is zelfs gebeurd dat twee mensen die in dezelfde kamer waren geplaatst uiteindelijk echtgenoten bleken te zijn, zonder dat iemand dat in de gaten had.