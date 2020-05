Minister Dalle wil geen sluiting van de scholen bij tweede golf, wereldwijd meer dan 6 miljoen bevestigde besmettingen

Als er een tweede golf van het coronavirus zou komen, dan houden we de scholen en speelpleinen best open. Dat zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in de krant De Zondag.

Dalle pleit voor een andere aanpak in zo'n geval. "Het kind moet vanaf dag één centraal staan. We weten nu bijvoorbeeld dat de open ruimte niet zo schadelijk is voor de verspreiding van het virus. Speelpleinen en skateparken mogen wat mij betreft niet opnieuw gesloten worden."

En de scholen? "Ook niet. We houden die best open. De sluiting van de scholen heeft een enorme impact gehad op kinderen", zegt de minister. "Zowat alle Europese landen hebben hun scholen gesloten. Met de kennis van vandaag zouden we dat niet meer mogen doen. We weten nu dat ook andere maatregelen, zoals contactbubbels, de verspreiding kunnen tegengaan."