Oudste 'insect' ter wereld is een 425 miljoen jaar oude fossiele miljoenpoot uit Schotland

Het team ontdekte dat de fossiele miljoenpoot 425 miljoen jaar oud is, of zo'n 75 miljoen jaar jonger dan de schatting die andere wetenschappers gemaakt hebben van de ouderdom van de oudste miljoenpoot aan de hand van een techniek die de moleculaire klok genoemd wordt. Die dateringstechniek is gebaseerd op de frequentie van mutaties in het DNA.

Ook voor planten is er een dergelijk verschil: aan de hand van de datering van fossielen komt men tot een ouderdom van 425 miljoen jaar voor het oudste fossiel van een op het land levende plant met een stengel, en dat is eveneens 75 miljoen jaar jonger dan de schattingen op basis van de moleculaire of evolutionaire klok.

Hoewel het zeker mogelijk is dat er oudere fossielen bestaan van zowel planten als van insecten - miljoenpoten zijn geen insecten maar met de term worden hier kleine, kruipende 'bugs' bedoeld, insecten, spinachtigen en andere geleedpotigen als duizend- en miljoenpoten -, wijst volgens Brookfield het feit dat die oudere fossielen nooit gevonden zijn, zelfs niet in afzettingen waarvan geweten is dat ze delicate fossielen uit deze periode bevatten, erop dat de oude specimens van miljoenpoten en planten die al ontdekt zijn inderdaad de oudste exemplaren zijn.