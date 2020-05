Na de verwarring rond grensverkeer naar buurlanden: minister Goffin verontschuldigt zich voor communicatie

Wat vervolgens is misgelopen, is niet helemaal duidelijk. Goffin heeft het over "slechte communicatie". Allicht is de beslissing zo laat genomen dat noch de Franse noch de Nederlandse regering voldoende tijd heeft gehad om de informatie naar de lokale autoriteiten te laten doorstromen. Dat er eigenlijk te weinig tijd was, blijkt ook al uit het feit dat het Ministeriële Besluit van de federale regering pas gistermorgen laat in het Staatsblad is gepubliceerd, terwijl de nieuwe regelgeving eigenlijk al enkele uren daarvoor was ingegaan.

Bovendien was ook de communicatie over de mogelijkheden tot winkelen over de grens erg onduidelijk. Pas gisteravond liet de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) weten dat het eigenlijk gaat over winkelmogelijkheden voor mensen die in de grensstreek wonen. Gistermiddag deelde Goffin mee dat de Franse grens niet openging voor Belgen, behalve dan voor wie een verwante in een Frans rusthuis wil bezoeken, voor kinderen van gescheiden ouders die aan beide kanten van de grens wonen of voor kinderen die naar een school over de grens gaan.

Intussen was er al bijna een hele dag voorbij. Belgen die de grens met Frankrijk wilden oversteken, werden teruggestuurd door de Franse politie. In Nederland reageerden onder meer de burgemeesters van Sluis en Hulst verrast omdat ze niet van de nieuwe Belgische regelgeving op de hoogte waren gebracht.

Tot 15 juni blijft alles hetzelfde aan de Frans-Belgische grens, bevestigt Goffin nog.