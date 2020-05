Prins Joachim komt met excuses na coronabesmetting: "Ik heb niet alle quarantainemaatregelen gerespecteerd"

"Tijdens mijn reis naar Spanje heb ik niet alle coronamaatregelen gerespecteerd", zo laat Joachim weten in een mededeling die deels in het Spaans en deels in het Engels is opgesteld. "Ik betreur diep de daden die ik heb gesteld, en ik zal de gevolgen ervan aanvaarden. In die moeilijke momenten is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te beledigen, of een manifest gebrek aan respect te tonen. Daarvoor excuseer ik mij", aldus nog de prins.