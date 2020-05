Zonnig pinksterweekend lokt meer mensen naar de kust: "Verbod op dagjestoeristen moeilijk te handhaven"

Ook Bart Tommelein (Open VLD), de burgemeester van Oostende, zegt dat het niet makkelijk is om het verbod op dagjestoeristen te handhaven. "We houden de situatie goed in de gaten", zegt Tommelein. "Er is wat meer volk op de dijk en in de stad zelf, maar de grote volkstoeloop is er zeker niet en iedereen houdt zich goed aan de regels. We hebben politie aan het station gezet, om dagjestoeristen daar te kunnen aanspreken. Al is het niet zo eenvoudig om die mensen eruit te halen."

Mensen mogen immers om verschillende redenen wel naar de kust komen, zoals om te sporten, of om naar een museum of dierenpark te gaan of om familie te bezoeken. Ook mensen met een tweede verblijf zijn welkom.

In Knokke-Heist is het ook drukker. Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) ergert zich eraan dat mensen geen mondmaskers dragen en geen afstand houden. "Het is onaanvaardbaar", zegt hij in "Het journaal". Hij zegt ook dat zijn diensten veel boetes uitschrijven, maar volgens de politie is er geen stijging in het aantal boetes of tussenkomsten. "Het is merkelijk drukker, maar de meerderheid houdt zich aan de regels", zegt de politie.