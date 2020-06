5 iconische werken van overleden Christo: Van omsingelde eilanden tot ingepakte monumenten

In 1983 heeft Christo 11 eilanden bij Miami in de Verenigde Staten omringd met een fluoroze stof. De kleur was een esthetische keuze omdat dat goed paste bij de kleurenpracht van de ondiepe wateren en de felblauwe lucht in Florida. Alles samen is ruim 600.000 vierkante meter stof gebruikt. De hele installatie was ruim 11 kilometer lang.

Tijdens de twee weken dat het werk te zien was, werd het door 120 mensen in bootjes bewaakt. De eilanden waren trouwens in betere conditie nadat het werk verwijderd was dan daarvoor, want het team van Christo heeft bij het opruimen zowat 40 ton aangespoeld en drijvend afval meegenomen.

