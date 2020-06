500 mensen protesteren in Gent tegen racisme: geen toestemming maar politie grijpt niet in

De demonstranten kwamen op straat om hun steun te betuigen na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Dat is de man die afgelopen week stikte in de Verenigde Staten nadat een blanke politieagent hem minutenlang knelde onder zijn knie. De dood van Floyd zorgt niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Gent voor protest. “Hetgeen daar gebeurt, treft ons ook. Racisme is er niet alleen in Amerika en moet overal bestreden worden”, zegt organisator van de demonstratie in Gent, Bart Vandersteene.