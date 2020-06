75 jaar geleden: een lichtje in de duisternis, de heropleving van het Joods leven in Antwerpen

Het Comité ter Verdediging van de Joden (CVJ), dat tijdens de oorlog clandestien hulp had geboden aan ondergedoken Joden in Antwerpen, organiseerde zich nu als het Comité ter Verdediging van de Joodsche Belangen en organiseerde de opvang voor Joden in de stad.

Al op 12 september 1944 publiceerde dit comité de volgende mededeling in de Volksgazet: “Aan de Joodsche Bevolking! Na vele maanden van de brutaalste vervolgingen, waarbij het bruine en zwarte gespuis alles in het werk zette om ons moreel en lichamelijk te vernietigen, kunnen we nu eindelijk ons bestaan zelf ‘verraden’. Het comité dat tot nu toe in het geheim met u in kontakt was, zal voorloopig voort blijven bestaan.”

Het comité installeerde zich in de gebouwen van de huidige Tachkemoni-school in de Lange Leemstraat 313. Daar kon men zich registreren en opgeven over wie men informatie zocht, er werd voedsel, kledij, een slaapplek, medische en juridische hulp voorzien.