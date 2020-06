Amerikaanse politie lijkt bewust de pers te viseren: tientallen meldingen van aanvallen en arrestaties

De aanvallen vinden plaats op verschillende plaatsen in het land. Ook de demonstranten vallen soms journalisten aan, dat mocht Leland Vittert van Fox News aan de lijve ondervinden.

"Het is van mijn tijd op het Tahrirplein in Egypte geleden dat ik zo bang geweest ben", zegt Vittert aan Reuters. "Eerst waren de demonstranten op dat plein blij om ons te zien, omdat hun verhaal verteld werd. Dat kantelde snel totdat we effectief als doelwit werden aanzien. We zien dezelfde overgang nu in de VS en dat is beangstigend."