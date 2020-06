Cafés en restaurants na 11 weken weer open in Nederland: "Terrassenzee, maar geen overrompeling"

De terrassen in Nederland zijn om 12 uur geopend. “Heel veel mensen kijken ernaar uit op deze mooie dag”, zei NOS-correspondent Joris Van Poppel vanochtend al in “De ochtend" op Radio 1. “De verwachting is dat veel mensen een pint gaan drinken bij een café in de zon.”

Toch zitten de terrassen niet nokvol. “Er is geen massale overrompeling. Het is niet zo dat om twaalf uur deze middag iedereen hierheen is gestormd om op een terras te zitten. Ongeveer de helft van de terrassen zijn nu bezet", zegt VRT NWS-journalist Marijn Trio vanuit Maastricht.