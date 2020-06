Centrum Aalst opgeschrikt door valse bom in dakgoot: "Hier is kwaad opzet in het spel"

De buurt rond het Keizersplein is op pinkerstermaandag even geëvacueerd na de melding van een projectiel in een dakgoot van een appartementsgebouw. Er was sprake van een bom en de hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere.

Er werd een veiligheidszone afgebakend en de ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Specialisten konden het projectiel vrij snel naar beneden halen en analyseren. Het bleek om een namaakbom te gaan, bestaande uit vrij onschuldige vuurwerkpijlen. Er komt nu toch een onderzoek. "Dit projectiel leek echt goed op een bom. Hier is kwaad opzet in het spel", benadrukt burgemeester Christophe D'Haese (N-VA).

De hinder voor de buurt viel erg goed mee, vlakbij het appartementsgebouw ligt een grote school waar niemand aanwezig was. Er moesten uiteindelijk maar 3 mensen in veiligheid brengen. Intussen is de rust er helemaal teruggekeerd en is iedereen opnieuw naar huis.