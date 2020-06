Chiro Avelgem zoekt dringend nieuwe kampplaats voor deze zomer

Chiro Avelgem zoekt nu koortsachtig naar een nieuwe kampplaats voor de honderden meisjes en jongens. “Alle hulp is welkom”, zegt volwassenbegeleider Nele Decoster. Veeleisend zijn ze nu niet, als ze maar op kamp kunnen gaan. Maar het moet natuurlijk kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. “Het zou ideaal zijn als er 2 wc-blokken en 2 doucheblokken zouden zijn, zodat we 2 bubbels kunnen maken van 50 jongeren ongeveer. De jongsten slapen binnen, de oudsten buiten, dus zoeken we ook een weide erbij.”



De Chiro van Avelgem ging in de Ardennen op kamp. “Het zou fijn zijn mocht het toch lukken, maar het mag ook in Vlaanderen. Dat deden we nog al”, zegt Decoster. “Het zou natuurlijk leuk zijn, mocht er een bos vlakbij zijn, dan kunnen we bosspelen doen. Maar we gaan al blij zijn als we iets vinden, we hebben zeker geen hoge eisen."

Wie Chiro Avelgem wil helpen, kan contact opnemen met Nele Decoster ndecoster@hotmail.com