"Ga niet op terras zitten in Nederland", zegt burgemeester van Damme Joachim Coens

Vandaag, op deze zonnige Pinkstermaandag, zijn opvallend veel Vlamingen naar Sluis gereden om iets te gaan drinken of eten. Sinds dit weekend zijn de coronamaatregelen versoepeld bij onze noorderburen. "Ga de grens niet over voor een plezieruitstap", zegt (CD&V) Joachim Coens.

"Je mag de Nederlandse grens over voor een familiebezoek of om te winkelen als het absoluut nodig is. Maar het is niet de bedoeling om op uitstap te gaan naar de horeca in Nederland. De maatregel is nodig omdat er anders te veel volk zou gegroepeerd zijn in Nederland. Wacht nog even tot de horeca opengaat in ons land en geniet hier dan van een terrasje", zegt de burgemeester van Damme Joachim Coens.

Woensdag is er nationale Veiligheidsraad. Op de agenda staat onder meer de heropening van de horeca. Een mogelijke datum daarvoor is 8 juni.