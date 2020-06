Geen vrije dag voor veel universiteitsstudenten: zij leggen hun eerste examens af

Voor grotere groepen wijkt de universiteit dit jaar uit naar de Waagnatie, aan het eilandje in Antwerpen, en naar twee hallen van Antwerp Expo, waar onder andere de Boekenbeurs georganiseerd wordt. In de Waagnatie kunnen bijna 600 studenten tegelijk terecht. In Antwerp Expo 800 studenten. Op vijf weken tijd zullen ongeveer 13 000 studenten een examen afleggen in de Waagnatie en 18 000 in Antwerp Expo.

Vandaag kwamen de eerste studenten al een examen afleggen. "Het is apart, maar ik ben wel blij dat ze de nodige afstandsmaatregelen hebben genomen", zegt één van hen. "Het voelde niet zo beklijvend aan als een aula. Ik denk dat dat een heel ander gevoel had gegeven."

Ook andere studenten waren tevreden: "Het voelt ook goed om weer buiten te mogen komen. Het was goed ingericht en ik voelde me best wel op mijn gemak. Het is een grotere zaal dan een aula, maar voor de rest is er nu ook niet zo veel verschil."