Grootste reuzenaronskelk van België staat in bloei in Gent, maar zonder bezoekers: “De stank merk je niet via de livestream”

Tuinman Herbert Everaert merkte gisteren op dat de reuzenaronskelk in bloei stond. “Ik was thuis vanop afstand aan het kijken en zag dat de bloem in de late namiddag open ging. Ik ben dan ter plaatste gegaan om de plant te meten.” De reuzenaronskelk is de grootste in ons land. “De bloem is 2,46 meter geworden en daarmee is hij nog steeds de grootste in België. De knol bloeide al eens en was toen even groot.”