Berlijn, Gent en Londen: in verschillende landen wordt geprotesteerd tegen politiegeweld na dood Amerikaan George Floyd

De dood van Floyd na een chaotische en uiterst hardhandige arrestatie door vier agenten in Minneapolis heeft in de VS tot enorme protesten, plunderingen en brandstichtingen geleid. Er zijn sinds woensdag naar schatting wel 4.000 relschoppers of betogers gearresteerd. In meer dan twintig staten is de Nationale Garde te hulp geroepen om het geweld de kop in te drukken. Vlakbij het Witte Huis in Washington is op meerdere plaatsen brandgesticht.

Er komen jaarlijks in de VS ongeveer duizend mensen om het leven door politiegeweld (cijfers uit 2018). Tussen de vijftig en zestig agenten worden tijdens hun werk gedood door criminelen of verdachten. Het aandeel van Afro-Amerikanen in de misdaad is gezien de omvang van de bevolkingsgroep erg hoog, zowel in het aantal daders als slachtoffers. In 2018 was bijna een kwart van de mensen die de politie doodschoot Afro-Amerikaans. De ongeveer 40 miljoen Afro-Amerikanen zijn goed voor bijna 13 procent van de bevolking.