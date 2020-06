"Iran blijft brandstof verschepen naar Venezuela, als het land om meer voorraad vraagt"

Ondanks de dreigende taal van de Amerikanen heeft Iran een vloot van vijf tankers gevuld met brandstof naar Venezuela gestuurd.



De olierijke Zuid-Amerikaanse natie kampt met een tekort aan benzine. Het land is namelijk ongezien hard door de crisis getroffen. De sancties treffen het land erg hard. Daarnaast beweren critici dat corruptie en wanbeheer de schuld zijn van de economische crisis. Venezuela beschikt nog steeds over enorme oliereserves, toch is de productie van brandstof vrijwel volledig stilgevallen. Het land is nu afhankelijk van import.