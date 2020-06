Theatermaker Ivo Van Hove in Amsterdam: "Als het hier kan, kan het ook in Vlaanderen"

Bij ons blijven theaterhuizen voorlopig nog gesloten. Zelfs voor het nieuwe seizoen in september wachten heel wat makers nog af. In Nederland kan het vanaf vandaag weer wel, zij het mét beperkingen. Dat kon onze reporter Joris Vergeyle vaststellen in Amsterdam. De Belgische regisseur Ivo van Hove ging er bij Toneelgroep Amsterdam in wereldpremière met de monoloog: “Wie heeft m’n vader vermoord”. Bekijk hierboven het verslag van een bijzondere theaterervaring in coronatijden.